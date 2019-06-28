Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

ANKARA (AA) - Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret etti.Ziyaretlerinden dolayı Aksakal ve Oğuz'a teşekkür eden Başkan Süleyman...