Kızılcahamam 46 yıllık muhtarı son yolculuğuna uğurladı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'ın Yıldırım Demirciler Mahallesi'nde 46 yıldır muhtarlık yapan İlyas Demircan'ın cenazesi defnedildi.

İlçenin geçmişte köy statüsünde olan kırsal mahallelerinden Yıldırım Demirciler'de, 1972 yılından bu yana muhtarlık görevinde bulunan İlyas Demircan, vefat etti.

Demircan'ın cenazesi, Yıldırım Demirciler Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ile muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.