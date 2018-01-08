Kızılay'ın Suşehri'ne kazandırdığı anaokulu eğitime hazır

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından 81 İlde 81 Anaokulu Projesi kapsamında yaptırılan anaokulunun, ikinci yarı yılda eğitime başlayacağı bildirildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Yalnızbağlar Mahallesi'nde Türk Kızılayı İstanbul Şubesince yaptırılan Suşehri Kızılay Anaokulunda yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yüksel, böyle anlamlı bir eseri ilçeye kazandırılmasından dolayı Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini, okulun genel iç dizayn çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, çevre düzenleme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağına belirten Yüksel, "Herhangi bir aksilik olmazsa okulumuz ikinci yarı yılda eğitim öğretime başlamış olacaktır. Bizler de elimizden geldiğince bu okula ve tüm okullarımızda her zamanki gibi yardımlarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Yüksel'e incelemelerinde, Türk Kızılayı Suşehri Şubesi Başkanı İsa Şahin de eşlik etti.

