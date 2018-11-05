Kızılay’ın kuruluşunun 150. yıl dönümü

YOZGAT (AA) - Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılı kutlamaları dolayısıyla Yeşilyurt İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Özmen, okul yöneticileri ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Ateşer, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ateşer, Türk Kızılayı’nın 1868 yılından bu yana yoksulun, kimsesizin yanında olduğunu, sadece ülke içinde değil ülke dışında da yardımlar yaptığını belirtti.

Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılını kutladıklarını anlatan Ateşer, "Kutlamalar kapsamında okullarımızı ziyaret ediyoruz. Afet sonrası müdahaleden sosyal yardımlara, gençlik hizmetlerinden kan hizmetlerine kadar olan geniş bir yelpazedeki faaliyetlerimiz hakkında öğrencilerimize ve velilerimize bilgi aktarıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik sonrasında okul müdürü Mehmet Ünlü, Ateşer'e düzenledikleri etkinlik dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.