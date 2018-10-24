Kızılay'a kan bağışı

YOZGAT (AA) - Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Akyol ve üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Akyol, ocak olarak üyeleri ile aldıkları ortak kararla Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışına destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akyol, "Kızılay, topladığı kan ile ihtiyacı vatandaşlarımıza büyük destek sağlamaktadır. Biz de Kızılay'ın ilçemizde başlattığı kampanyaya destek olmak istedik. Kan veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

