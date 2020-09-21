Kızılaya bağış nasıl yapılır?

168 Çağrı Merkezi

​168 ücretsiz Bağış ve Danışma Hattını arayarak kredi kartınızla istediğiniz faaliyet ve kampanyalara destek verebilirsiniz.

Aynı zamanda, 168 ücretsiz Bağış ve Danışma Hattı sizden gelen öneri / şikâyet / isteklerinizi en kısa süre içerinde değerlendirerek tarafınıza bilgi verecektir.

İnternetten Online ve Düzenli Bağış

İnternet üzerinden bağışlarınızı, kurumsal bağış sitesinden veya bankaların internet şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz.



http://www.kizilay.org.tr/Bagis/ ile:

Bağışlarınızı dilediğiniz proje ve/veya kampanya için Türk Kızılay’ın kurumsal bağış sitesinden 3D Sistemi ile güvenli bir şekilde dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.



3D Secure,internet üzerinden yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan işlemlerin şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa Kredi Kartı için kullanılan uygulamasına “Verified by Visa”, MasterCard için olanına ise “SecureCode” adı verilir.



Bu yöntemle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine verilen özel bir şifreyle onaylaması gerekir. Türk Kızılayı’na yapacağınız bağışlarda, kredi kartınızın bağlı olduğu banka bu sistemi destekliyorsa 3D Secure’la ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.



Bankaların İnternet Şubeleri ile:internet Bankacılığında bağış ödeme menüsü olan Bankalardan da Türk Kızılay'ı seçerek, bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

PTT Yolu İle Bağış

Size en yakın PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabını kullanarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Size en yakın PTT Şubesine buradan ulaşabilirsiniz.

SMS Bağışları

Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868' e BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahiplerimiz için 10 TL’lik destekte bulunabilirsiniz..



Önemli Not:

BTK’nın (Bilgi Teknolojileri Kurumu) 30 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumunda Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslarına” göre, Türk Kızılay bağışçıları, tüm operatörlerden 2868’e “BAĞIŞ, YARDIM, KIZILAY, ZEKAT, BOŞ, UMUDU OL, UMUDUOL, RAMAZAN, AŞEVİ, FİLİSTİN, ARAKAN, MÜGE, SURİYE, SOMALİ, GÜNEY SUDAN, YEMEN, AFRİKA, SADAKA, YETİM, TÜRK KIZILAYI, KIZILAY BAĞIŞ, HALEP, SEVGİ, RAHMET, EĞİTİM, BURS, KOLİ” anahtar sözcüklerinden sadece birini yazıp göndermeleri halinde 10 TL bağışta bulunabileceklerdir. Belirlenmiş anahtar sözcükler dışında gerçekleştirilen gönderimlerde, bağış hareketi gerçekleşmeyecek ve GSM Operatörü tarafından aboneye hata mesajı ile dönüş yapılacaktır. Bilgilerinize önemle sunulur.

Mobil Uygulama ile Bağış

Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yıl boyunca kapsamlı bir çalışma yürüten Türk Kızılay, hayırseverleri bağış seçenekleri ile daha hızlı buluşturmak için Mobil Bağış Uygulaması hazırladı.



IOS ve Android uyumlu mobil cihazlar için hazırlanan uygulama App Store ve Play Store’dan indirildikten sonra kullanılabilecek.Kızılay’ın tüm bağış projelerini bir arada toplayan, projelere dair açıklamaların yer aldığı mobil uygulama bağış yapmayı da kolay hale getirecek.

Güvenli ve kolay bağış yapma imkânı sunan mobil uygulama, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini daha hızlı buluşturacak.