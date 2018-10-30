Kızılay yöneticilerinden Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Vali Kamçı, kabulde yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası'nı kutlayarak, Kızılay'ın Türkiye için çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Kamçı, "Kızılay, vatandaşlarımız için kurulmuş bir teşkilat. 150 yıllık bir geçmişi var. Türkiye’nin en saygın kuruluşlarından biri. Yurt içi veya yurt dışında, nerede ihtiyaç sahibi insan varsa oraya koşmuş, sıcak çorbasını takdim etmiştir. İlimizde de Kızılay, kadın ve gençlik kollarıyla çalışmalarına arar vermeden devam ediyor. Kızılay Hastanesi ve kan merkezi oldukça iyi durumda. Çalışmalarından dolayı Türkiye birinciliği almış bir kurum. Kayseri'nin birinci olması bizler adına sevindirici bir durum. Bu fedakarlık gerektiren kurumda güzel çalışmalarınızdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice 150 yıllara diliyorum." diye konuştu.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Uzandaç ise Kayseri Şube olarak Türkiye genelinde en üst seviyede çalışan kurumlardan biri olduklarını belirterek, "Bu çalışmaları yaparken de Sayın Valimiz Süleyman Kamçı'nın önemli desteklerini görüyoruz. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve Kızılay yöneticileri, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



