Kızılay Polatlı Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Şuayip Deniz, son yolculuğuna uğurlandı.



Deniz için Polatlı Merkez Çarşı Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Deniz'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.



Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.

Şuayip Deniz, Kızılay'ın dışında Polatlıspor Kulübü Başkanlığı, ANKESOB Denetim Kurulu Üyeliği, İlçe Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı ile birçok sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik görevinde bulunmuştu.