KARAMAN (AA) - Karaman'da, İsmet İnönü ilkokulu öğrencileri Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Okulun salonunda "Kahramanım Olur Musun?" müzikal gösterisi ve "Hacivat ile Karagöz" orta oyunu "Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü" öğrencileri tarafından sahnelendi.

Programın sonunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kızılay Genç Topluluğu üyesi öğrencileri de, ilkokul öğrencilerine Kızılay hakkında bilgi verdi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 14 Kasım Çarşamba günü de yine İsmet İnönü ilkokulunda kan bağışı kampanyası yapılacağı bildirildi.