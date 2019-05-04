Kızılay Beypazarı'nda kütüphane oluşturdu

ANKARA (AA) - Türk Kızılay Ankara Şubesi, Beypazarı Çayırlıoğlu İlkokulunda kütüphane oluşturdu.

Türk Kızılay Ankara Şubesine bağlı faaliyet yürüten Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi, "Hilalin Gölgesinde Güçlü Nesiller" projesi kapsamında gönüllüler ile Çayırlıoğlu İlkokulunda kütüphane kurdu.

Şehit Serhat Önder Merkezi çalışanı Gülçin Birinci, "Gönüllü arkadaşlarımızı eğittik. Yapabileceğimiz en güzel şeyi, çocukların kendilerini yetiştirebilmeleri, oluşabilecek felaketlerden kendilerini koruyabilmeleri olduğunu bildiğimiz için, çocuklara yönelik kütüphaneler açıyoruz." dedi.

Çayırlıoğlu İlkokulu Müdürü Mehmet Özkan da kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.