ANKARA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında bir kızıl tilkinin yılan avı görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında zaman zaman belgesel niteliği taşıyan görüntülere tanıklık ettiği aktarılan açıklamada, Niğde-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir kızıl tilkinin yılan avının DKMP ekiplerinin objektiflerine takıldığı bildirildi.

Ekosistemin en güzel örneklerinden birisini oluşturan bu olayın, tabiatta bulunan bütün canlıların ve etrafındaki bütün cansızların bir sistem çerçevesinde birbirlerini etkileyerek süreklilik arz etmesini ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Yılan popülasyonunun dengede kalmasını sağlayan kızıl tilki, fare ve yılan popülasyonlarını kontrol altında tutarak tabiat ve insanlar için faydalı oluyor." ifadeleri kullanıldı.