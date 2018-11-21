Kız öğrencileri bilişimle buluşturdu, 'küresel öğretmen ödülü' kazandı

ANKARA(AA) - Bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran projeleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalardan defalarca ödülle döndü.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenler yarından itibaren Ankara'da ağırlanacak. Bu kapsamda 81 ilden "eğitimde fark yaratan" öğretmenler belirlendi.

Bu öğretmenler arasında, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar başta olmak üzere öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da bulunuyor.

"5 yılda 8 uluslararası, 24 ulusal ve 7 bölgesel ödül kazandı"

Arslan ve öğrencileri, farklı alanlarda yaptıkları projelerle son 5 yılda 8 uluslararası, 24 ulusal ve 7 bölgesel ödül kazandı. Bu başarılar ile okul ve öğrencilere yaklaşık 100 bin lira katkı sağlandı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmaların kız öğrencilerin teknolojiyle ilgili meslekleri seçmede sorunlar yaşadığını gösterdiğini belirterek bu konuda bir çözüm üretmek adına okul, sanayi ve üniversite iş birliği ile çeşitli projeleri hayata geçirdiğini anlattı.

Avrupa Birliğinde 2020'de 900 bin kadın bilişimciye ihtiyaç duyulacağını aktaran Arslan, "Buradan yola çıkarak okulumda, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla 'Teknolojiyle Buluşan Kızlar' isimli bir proje yürüttüm. Projede BTK, Microsoft, Hacettepe Üniversitesi, Science on Stage gibi kurumların da desteğiyle okula teknolojiyi entegre etmeye çalıştık. Projemizle İstanbul Üniversitesinin Future Learning yarışmasında ikincilik ödülü aldık." dedi.

"Hem topluma faydalı oldular hem de başarı duygusunu tattılar"

Proje sayesinde kız öğrencilerin teknoloji kullanımı açısından kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Projeyi okuldaki bilişim teknolojileri alanı öğrencileri için uyguladık. Bazı uzaktan eğitim içerikleriyle öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmalarını sağladık. Bunun dışında öğrencilerin ulusal yarışmalara katılmalarını sağladık. Öğrenciler, geliştirdikleri bir oyun ile Türkiye'de birincilik kazandı. Fotoğraf yarışmalarında dereceler aldılar, kişisel verileri korumayla ilgili çalışmalar yaptılar. Bu açıdan hem topluma faydalı oldular hem de başarı duygusunu tattılar."

Arslan, geçen aylarda Hindistan'da "Küresel Öğretmen Ödülü"ne layık görüldüğünü bildirerek Hindistanlı öğretmenler dışında bu ödülü alan 12 kişiden biri olduğuna işaret etti.

Obezite ile mücadele konulu yarışma düzenleyecekler

Arslan, öğrencilerin sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmesi için çeşitli projeler yaptığına, halihazırda da Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle obezite konusunda bir proje yürüttüklerine dikkati çekti.

Türkiye genelinde obeziteyle mücadele konulu bir yarışma düzenlediklerini vurgulayan Arslan, "Bu konuda öğrencilerin hem farkındalığını artırmak hem de çözüme katkıda bulunmalarını sağlamak istiyorum çünkü global vatandaşlığın gereği, kendi sorunları olmasa bile bir soruna çözüm bulmaya çalışmaları, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri. Derste kazandırılamayacak bu davranışları projeler yoluyla kazandırmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da trafik güvenliğine yönelik bazı çalışmalar yürüttüm. Öğrencilerim mesajlarını, bir televizyon dizisinde ve bir futbol takımının maça çıkarken taşıdığı pankart ile vermişlerdi." şeklinde konuştu.