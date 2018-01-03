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Kız öğrenciler yaşlı kadının evini temizledi

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temizlik ve Sağlık Kulübü öğrencileri, "Değerler Eğitimi Toplum Hizmeti" kapsamında yaşlı bir kadının evini temizledi.Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu...

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:21
Kız öğrenciler yaşlı kadının evini temizledi
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SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temizlik ve Sağlık Kulübü öğrencileri, "Değerler Eğitimi Toplum Hizmeti" kapsamında yaşlı bir kadının evini temizledi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçeye bağlı Gültekin Mahallesi'nde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Asiye Karakoç'un evinde temizlik yaptı.

Okul müdürü Abdussamet Atalay, her ay belirlenen yaşlıları ziyaret ederek öğrencilerdeki değerler eğitimi anlayışını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin girişimleriyle böyle bir çalışma başlatıklarını belirten Atalay, "Öğrencilerimizle değerler eğitimi konusunda böyle bir çalışmaya karar verdik. Büyüğünü küçüğünü bilen bir nesil yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizi buraya getirdik. Teyzemizin de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu duyduk." diye konuştu.

Evi temizlenen Karakoç, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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