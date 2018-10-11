KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kız öğrenciler arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı. Hafta boyunca yapılan müsabakaların ardından finalde Kaman Kız İmam Hatip Anadolu Lisesini mağlup eden Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi, şampiyon oldu.

Şampiyon takımı tebrik eden Kaman Gençlik Hizmerleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, genç sporcuların bu tür etkinliklerle hem fiziksel, hem de zihinsel anlamda rahatladığını söyledi.

Amatör Spor Haftası'nın tüm sporcular açısından verimli geçtiğini vurgulayan Koç, "Sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımızı çeşitli etkinliklere katılmaları için İlçe Müdürlüğümüze davet ediyoruz. Kaman'dan yeni sporcular çıkarmak en büyük hedefimiz. Fair-play çerçevesi içinde düzenlenen bu etkinliklerin devamı gelecektir." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sibel Koç tarafından ödülleri verildi.