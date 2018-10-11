Kız çocukları bilim, sanat ve sporla güçleniyor

İSTANBUL (AA) - UNFPA, UNICEF ve UN Women iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun katkılarıyla Hilton Convention Center'da bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen konferansta, bilim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası başarı kazanmış konuşmacılar, kendi başarı hikayelerini paylaştı.

Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, kız çocuklarına yatırım yapmak ve istediklerini yapabilecekleri konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.

Sabancı, iyi sporcu, sanatçı ve bilim insanlarıyla kız çocuklarına ilham kaynağı göstermeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu yılki temamız kızların bilimde, sanatta ve sporda güçlendirilmesi. Böylece toplumu daha ileri bir seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kız çocuklarının eğitiminin, erkek çocukların eğitimi kadar önemli olduğuna dikkati çeken Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim her insanın olmazsa olmaz haklarından bir tanesi. Tabii yeme, içme, barınma sonra da eğitim gelir. Dolayısıyla ancak eğitimi geliştirerek, toplumları ileri götürebiliriz. Biz 'Baba Beni Okula Gönder' kampanyasında da uzun zamandan beri eğitimdeki fırsat eşitsizliği üzerine çalışıyoruz. Ancak eğitimin kalitesi ve hangi alanlarda yapılacağı da önemli. Bu seneki sanat, spor ve bilim alanlarını özellikle çok çok önemsiyorum. Çünkü bu ancak sanatla, bilimle, sporla yepyeni şeyler keşfedilebiliyor ve bununla toplumlar çok ileri gidebiliyor. Kız çocuklarımıza bu alanlarda da başarılı olabileceklerini ve kalplerinin sesini dinlemelerini, babalarımıza da kızlarına destek vermelerini söylüyoruz."

"Kız çocukları eğitildiğinde ülkeler daha hızlı kalkınıyor"

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da "Kız Çocuklarının Bilim Sanat ve Spor Yoluyla Güçlendirilmesi" temasıyla bu yıl konferansın 4'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Her sene değişik bir alanda kız çocuklarının eğitimiyle ilgili bir konuyu gündeme getirdiklerini belirten Fetvacı, "Burada önemli olan bu konunun kamuoyunun gündemine çıkması, herkesin bu farkındalığın bilincine varması. Kız çocukları eğitildiği ve iş hayatına katıldığı zaman ülkeler sosyal ve ekonomik olarak çok daha hızlı kalkınıyorlar. Bunun önemine dikkati çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Çalışan kadınların ailelerine çok daha fazla faydalı olduklarının altını çizen Fetvacı, annenin eğitimli olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Fetvacı, panellerde kız çocuklarının sanat, spor, bilim ve sanat yoluyla güçlendirilmesinin ele alınacağını aktararak, bu konuda Anadolu'da ve İstanbul'un çeşitli mahallelerinde yapılan çalışmaların anlatılacağını sözlerine ekledi.

"Kızlara yapılan yatırım insanlığa yapılan yatırımdır"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise Dünya Kız Çocukları Günü'nün kutlanmasıyla kadınlara ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanmasının amaçlandığını söyledi. 131 milyon kız çocuğunun okula gidemediğine dikkati çeken Duamelle, şunları kaydetti:

"15-29 yaş aralığındaki genç kadınlar istihdam ve eğitime erişim konusunda erkeklere kıyasla üç kat daha fazla dezavantaj yaşıyorlar. 20 yaş altındaki her 10 genç kızdan biri ise cinsel şiddete maruz kalıyor. Bütün bu veriler, günümüzde insanlığın yarısının sistematik biçimde geri bırakıldığını, farklı türlerde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kaldıklarını gösteriyor. Ancak bu geriye döndürülemeyecek bir durum değil. Birlikte çalışarak sahici ve kalıcı olumlu değişimler yaratabiliriz. Unutmayalım ki kız çocuklarının eğitimine ve esenliklerine yatırım yaptığımızda, yalnızca onların geleceğine değil aynı zamanda insanlığın da geleceğine yatırım yapmış oluruz."

Kurduğu Women for Women International örgütüyle, savaşlardan kurtulan kadınları sosyal ve ekonomik olarak destekleyen ve güçlendiren çalışmalarını 10 farklı ülkede yaklaşık 420 bin kadın için yürüten Zainab Salbi, konferansa konuk konuşmacı olarak katıldı.

Salbi, "Daha İyi Bir Dünya için Değişimin Temsilcileri; Kız ve Erkek Çocukları" konulu konuşmasında kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesinin önemini kendi hayat hikayesinden esinlenerek anlattı.

Dünyaca ünlü isimler panellerde bir araya geldi

"Yaratıcılık ve Enerji Kaynakları: Sanat ve Sporda Kız Çocukları", "Yaşam ve Özgürleşme İçin Rehberimiz: Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Bilim ve Teknoloji", "Çocuk ve Gençler Rol Modelleriyle Buluşuyor" konulu panellerin düzenlendiği konferans, bilim, spor, sanat konularında popüler ve duayen isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

"Sanat ve spor" paneline, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yeşim Gürer Oymak, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Barış İçin Müzik Vakfı Kurucusu Dr. Yeliz Baki ve milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, konuşmacı olarak katıldı.

"Bilim ve teknoloji" oturumunda, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, Facebook Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Bölgeleri Araştırmacısı Doç. Dr. Burcu Özsoy, kız çocuklarının güçlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda fikirlerini paylaştılar.

"Çocuk ve gençler rol modelleriyle buluşuyor" panelinde ise Eskrim Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ, 400 metre Paralimpik Koşucusu Öznur Alumur, ünlü sanatçılar Azra Akın, Songül Öden ve Edis Görgülü, genç öğrencilerle bir araya geldi.

"Ben İstersem" kitabı okuyucularla buluştu

Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Egmont yayıncılık iş birliği ile Türkiye'nin ünlü kadın yazarlarının hikayelerini bir araya getiren "Ben İstersem" kitabı ilk kez konferansta okuyucularla buluştu. Güçlü kızlar güçlü yarınlar için hikayeleri, Canan Tan, Deniz Erbulak, Feyza Hepçilingirler, Gülten Dayıoğlu, İpek Ongun, Karin Karakaşlı, Şebnem İşigüzel ve Şermin Yaşar kaleme alırken, kitabı çizer Dilem Serbest resimledi.

Mardin - Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Grubu, Barış için Müzik ve Gizem Nalbant konferansta sergiledikleri performanslarla katılımcılara keyif dolu bir gün yaşattı.

