Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını av tüfeğiyle öldüren üniversite öğrencisi, aynı silahla canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, Kapadokya Üniversitesinde eğitim gören Recep O. A. (20) bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Şerife B. (20) ile konuşmak için arkadaşları M.C'yi de yanlarına alarak 81 AAK 696 plakalı araçla gece geç saatlerde Damsa Barajı yakınlarına gitti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Recep O. A, aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Şerife B'yi göğsünden vurdu, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti.

M.C'nin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki öğrencinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından cesetler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



