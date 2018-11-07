"Kıyafet Bağış Kampanyası" çocukların yüzünü güldürecek

İSTANBUL (AA) - Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bu yıl 7'nci kez düzenlenen "Kıyafet Bağış Kampanyası" kapsamında 56 ildeki Migros, Kipa ve Macro Center mağazalarından kıyafet bağışları toplanacak.

Ariel, Migros ve TOG'un ortak açıklamasına göre, toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürerek çocukların yüzünü güldürmek amacıyla 2010 yılında Ariel, Migros ve TOG iş birliğinde başlatılan "Kıyafet Bağış Kampanyası"nın 7'ncisi tüm hızıyla sürüyor.





- "Bugüne kadar 600 bin kıyafet bağışı topladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, şunları kaydetti:

"Migros olarak tam 64 yıldır hizmet verdiğimiz bu topraklarda 7’den 70’e, 81 ildeki müşteri kitlemizle çok özel bir gönül bağımız var. Bu sebeple Migros, Türkiye’nin dört bir yanında dokunduğu hayatlarla, bir perakende markası olmaktan çok daha fazla bir anlama sahip. Üreticilerden çiftçiye, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize ve müşterilerimize kadar bu dev ekosistem içinde büyük ve güçlü bir aile ruhuyla çalışıyoruz. Bu ruh, sadece sunduğumuz ürün ve hizmetlere değil, dokunduğumuz her alana da anlam ve değer katıyor. Bizim için en kıymetli olan da budur. Bu anlayışımızla toplumun ihtiyaç duyduğu pek çok alanda iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz."

İlk olarak 2010 yılında başlattıkları "Kıyafet Bağış Kampanyası" ile bugüne kadar 600 bin kıyafeti çocuklara ulaştırdıklarını bildiren Zaman, bu yıl binlerce kıyafet bağışı daha toplamayı umduklarını aktardı.

Zaman, "Migros, Macrocenter ve Kipa mağazalarımız bu anlamlı projeye ev sahipliği yapıyor. Proje ortağımız Ariel’e, toplanan kıyafetleri çocuklara ulaştırmamızı sağlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na ve kıyafet bağışlarıyla kampanyaya destek veren tüm müşterilerimize gönülden tekrar teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay ise "Ülkemizin toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğine duyduğumuz sonsuz güvenle bu kampanyayı 2010 yılında başlattık. Migros’un ve TOG’un müthiş destekleriyle birlikte kampanyamız, Türkiye çapında ses getiren bir kampanyaya dönüştü. Bu yıl da binlerce güzel insanın desteğiyle yine çok güzel bir işe imza atacağımıza inanıyorum. Kampanyaya destek olmak isteyen binlerce kişiye özellikle iletmek istediğim bir konu var. Çocuk kıyafetleri çok hızlı kirlenebiliyor ve çıkmayacağı düşünülen lekeler oluşabiliyor. Lütfen çıkmayan lekelere sahip olduğunu düşündüğünüz kıyafetleri de bağışlayın." değerlendirmesinde bulundu.

TOG Yönetim Kurulu Üyesi Didem Duru da Ariel ve Migros ile bu iş birliğinin 7'nci yılında olduklarını belirterek, "Bugüne dek Toplum Gönüllüsü gençler ve bu proje aracılığıyla birçok çocuğa binlerce kıyafet ulaştırıldı. Proje kapsamında bu yıl da gençler vasıtasıyla 20 şehirde, on binlerce kıyafetin TOG tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Gençlerin enerjisi, projenin saha çalışmalarına da elbette yansıyor. İş birlikçilerimiz Ariel ve Migros’a da bu projeye, gençliğin enerjisine ve gücüne inandıkları için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.





- 56 ilde bin 157 "Kıyafet Bağış Kampanyası" noktası





Kampanya kapsamında, 56 ildeki toplam bin 157 Migros, Kipa ve Macro Center mağazasına getirilen kıyafetler, Ariel ile yıkanıp temizlendikten sonra Toplum Gönüllüsü gençlerin desteği ile 20 farklı ilde binlerce çocuğa ulaştırılacak. Bu zamana kadar 600 bin kıyafetle çocukların yüzünü güldüren kampanyanın bağış rekoru, 100 bin kıyafetle 2017 yılına ait bulunuyor.

Kampanya yetkilileri, bu yıl yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.