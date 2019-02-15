Kitap sevgisi için pedal çevirdiler

ANKARA (AA) - Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, kitap sevgisine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli Güvenpark'ta bir araya geldi. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri ve çeşitli okullardan gelen bisikletli öğrenciler, "Bir kitap, bir bisiklet en iyi arkadaş", "Okuyarak ve pedallayarak hem dünyamızı hem tarihimizi hem kendimizi keşfederiz" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Murat Yumrutaş, etkinliğin amacının, kitap ve bisiklete verilen önemin artmasını sağlamak ve dikkatleri bu yöne çekmek olduğunu söyledi.

İnsan sağlığı için bu tür etkinliklerin gerekli olduğunu vurgulayan Yumrutaş, "Zihinsel ve bedensel gelişimimizi tamamlamamızın en büyük aktörleri, kitap ve bisiklettir. Daha yaygın hale getirmek için görsel olarak bunların sunumunu yaptık. Trafikte yaşadığımız bu kargaşadan kurtulup insanları bisiklete ve cahillikten kurtarıp kitaba yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yumrutaş, bu tür etkinliklerin daha rahat yapılabilmesi ve daha güvenli bir sürüş için bisiklet yolu talebinde bulundu.

Organizasyon, ATO Congresium'da bugün başlayan kitap fuarının girişinde son buldu.