KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileri için kitap okuma programı gerçekleştirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen programda, dünya klasikleri arasında yer alan kitapları okudu.

"Kitap Okuma Halkaları" projesi kapsamında düzenlenen programın çok verimli geçtiğini belirten Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, bu tür etkinliklerle kitap okuma alışkanlıkları kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaman Gençlik Merkezinde bu yıl 9 okuma halkası oluşturduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve gençlerin kitap okumasına önem verilmesi adına başlatılan proje kapsamında gençlerin; düşünme, muhakeme ve topluluk karşısında kendilerini ifade etmesi amaçlanıyor. Her kitaba her an ulaşma imkanımız maalesef olmayabiliyor. Gençlik Merkezleri sayesinde ise birçok kitaba ücretsiz bir şekilde ulaşıp, bu tür projelerle de okunan kitapların değerlendirmesini yaparak gençlerimiz daha iyi analiz etme becerisine erişebilirler."