Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlatılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Eskişehir'de düzenleyeceği etkinlikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulanmasını anlatacak.

Kurumdan yapılan açıklamada, 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde çalışanların ve hizmet verdikleri kişilerin verilerini işleyen tüm kamu kurumları ile özel şirketlerin, bu verileri kanunun belirlediği standartlar dahilinde işlemeleri gerektiği belirtildi.

Kanun uygulaması hakkında bilgilendirme yapmak üzere 19 Eylül Çarşamba günü Anemon Otel'de, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in de katılımıyla etkinlik düzenleneceği ifade edilen açıklamada, etkinlikte kişisel verilerin korunmasındaki standartların neler olduğu ve buna uyulmazsa neler olacağının anlatılacağı kaydedildi.