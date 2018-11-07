"Kısa ve orta vadede planladığımız projeleri tamamladık"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kısa ve orta vadede planladıkları projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki TOKİ Mesleki Anadolu Lisesi, Gülşehri İlkokulu ve Fatma Muzaffer Mermer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okullarda öğretmenlerle sohbet eden Bahçeci, idareci ve öğretmenlere kentte yaptıkları hizmetler ve devam eden projeleri anlattı.

Ziyaretlerde konuşan Bahçeci, belediye başkanlığı sürecinde plan ve projeler doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Hazırlanan stratejik plana göre kısa ve orta vadede projelerle kentte yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girilmesine öncülük ettiklerini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de tamamladık. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Kırşehirimizi hak ettiği konuma getireceğiz. Yol, kaldırım, çevre temizliği, altyapı ve üst yapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yaparak sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösteriyoruz. Öğretmen ve idarecilerin fikir ve önerileri bizlere yol gösteriyor."