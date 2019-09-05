Kısa film ve senaryo yarışmaları genç yetenekleri arıyor

İSTANBUL (AA) - Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen projeler kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar, profesyonel ve amatör sinemacıların katılımı için gün sayıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın dördüncüsü Sabancı Vakfınca "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenleniyor.

Son başvuru tarihi 22 Kasım olan yarışmada finale kalan eserler 24 Aralık'ta açıklanacak. Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira takdim edilecek.

HAK-İŞ'in bu yılki teması "Emeğe Saygı"

HAK-İŞ'in 2012'den bu yana düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nı bu yıl "Emeğe Saygı" temasıyla gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlenen "HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ilk üçe giren kısa filme toplamda 17 bin 500 lira ödül verilecek.

Üç büyük ödülü dışında diğer kategorilerde de ödülleri bulunan yarışmada, 2 bin 500 lira değerinde "Necati Çelik Özel Ödülü" ile biner lira değerinde "Sendikacı Gözünden" ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kısa filmciler "Dostluğu" pekiştirecek

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, ikinci yılında da bütün kısa filmcileri, dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkılarak geçen yıl başlatılan ve Hindistan'dan Filipinler'e, İran'dan Amerika'ya, Brezilya'dan Suriye'ye 76 ülkeden 800'e yakın başvuru alan festival bu yıl 13-14-15 Aralık'ta yapılacak.

Son Başvuru Tarihi 15 Ekim olan yarışmada dereceye giren filmlere, birincilik ödülü ve ödül heykeli, ikincilik ödülü ve ödül heykeli, üçüncülük ödülü ve ödül heykeli ve Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Teknik Destek Ödülü verilecek.

İFSAK 40. kez düzenlenecek

Türkiye'nin bugüne kadar devam eden en eski kısa film etkinliği, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğince (İFSAK) 40. kez gerçekleştiriliyor.

1978'ten beri düzenlenen İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, başlatıldığı günden bugüne kadar ulusal düzeyde yer alıyor.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2019 olarak açıklanan etkinlikte filmler kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel olmak üzere dört kategoride değerlendiriliyor.

"15 Temmuz" ile ilgili nitelikli içerikler bekleniyor

Bu yıl İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz hain darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla "15 Temmuz" konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenleniyor.

Yarışma sayesinde milli şuurun gelişimine katkı sağlanması ve 15 Temmuz'la ilgili nitelikli içerikler üretilmesi hedefleniyor.

Yoğun ilgiden dolayı başvuru tarihi 6 Eylül'e kadar uzatılan yarışmaya film alanında 2019'da üretilmiş kurmaca, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler katılabilecek.

Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içeriklerinin kabul edilececeği yarışmaya yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, iki dalda toplam 4 ödül verilecek.

DenizBank tarafından Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) desteğiyle düzenlenecek "İlk Senaryo İlk Film Yarışması" da bu yıl 4'üncü kez sinema meraklılarının katılımını bekliyor.

Senaryo geliştirme sunumları ve network buluşmaları yapılacak

Son başvuru tarihi 1 Kasım olan yarışma, Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımayı ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara alan açmayı hedefliyor.

Yarışmada kapsamında ayrıca, senarist adaylarının desteklenmesi amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları da düzenlenecek.

Jürisi sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak yarışma, 2 Aralık'a kadar başvuru kabul edecek ve değerlendirme sonucunda ilk üç senaryoya 25 bin, 15 bin ve 10 bin lira ödül verilecek.