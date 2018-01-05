Kış turizminin gözdesi Çıldır'da şölen heyecanı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü ve yörenin tanıtımı amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" hazırlıkları başladı.

Çıldır Gölü kenarındaki Çıldır Belediyesine ait sosyal tesisler önünde 10 Şubat'ta yapılacak şölen öncesinde Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, bölgede incelemelerde bulunup atlı kızakların antrenmanlarını izledi.

Hazırlıkları süren şölen ile özellikle kış aylarında atlı kızakları, buz tutan gölü ve sazan balığıyla öne çıkan Çıldır ilçesi ve yörenin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amaçlanıyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün tanıtımlarla önce Türkiye'nin gündemine taşındığını belirterek gölün Avrupa ülkelerinde de bilindiğine işaret etti.

"Çıldır Gölü artık Türkiye'ye mal oldu, sınırlarını aştı"

Avrupa'daki bazı ülkelerin de Çıldır'da yapılacak etkinliği beklemeye başladığını anlatan Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl sezon geç başladı. Yani çok önceden atlı kızakların göl üzerinde gösteri yapması gerekirdi. Ancak havalardan dolayı donan göl tekrar eriyince olmadı. Göl şu an yeniden donmaya başladı. Etkinliğe bu yıl yurt içi ve dışından daha çok katılım olacak. Şölen için çok sayıda rezervasyon aldık. İsviçre'de de tanıttığımız Çıldır Gölü artık Türkiye'ye mal oldu, sınırlarını aştı."

Yakup Azizoğlu, 10 Şubat'ta herkesi Çıldır'a beklediklerini ifade ederek "Şölen'de atlı kızaklar, atlı okçuluk, cirit ve güreş gibi etkinliklerle Çıldır Gölü renklenecek." dedi.

"Artık atlar ile gölde tur atmak istiyoruz"

Atlı kızakçı Tekin Akçay da bu yıl gölün yüzeyindeki buzların erimesi ve sezonun geç başlaması sebebiyle henüz kazanç elde edemediklerini söyledi.

Kışın buz tutan gölde turistleri atlı kızaklarla gezdirip para kazandıklarını vurgulayan Akçay, atlarıyla artık göl üzerinde tur atmak istediklerini kaydetti.

Muhabir: Günay Nuh