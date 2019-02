Kış 2019 Tatbikatı'nda yerli silahlardan hedefe tam isabet

KARS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış 2019 Tatbikatı fiili bölümü, aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, Cirit lazer güdümlü füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemlerinin hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

TSK'nin birleşik, müşterek kış tatbikatı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikat kapsamında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, özel kuvvetler ve komando harekatı ile başladı.

Belirlenen hedeflere ilk olarak helikopterlerle komandolar getirildi. Karlı tepeye bırakılan komandolar, kayaklarla hedeflerine doğru ilerledi. Sonrasında ise bordo bereliler helikopterden iple inerek hedefe yöneldi. Komando ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini getiren helikopterleri ise yerli üretim ATAK helikopterleri korudu.

Söz konusu hedefin imhasının ardından ikinci safhaya geçildi.

Buradaki faaliyet topçu atışlarıyla başladı. İHA'lar tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de SİHA imha etti.

Tatbikat, Tow ve Milan atışlarıyla devam etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Tankları temsil eden hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle imha etti.

Askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar getirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.

Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Chinook helikopteri ise 105 milimetrelik topu taşıyarak tatbikat alanına getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti yapıldı. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı.

Tatbikatın sonunda Katar Hava Kuvvetlerine bağlı uçaktan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Tatbikata katılan ülkelerin bayraklarının açıldığı atlayışla seçkin gözlemci gününün fiili safhası sona erdi.

Tatbikatta 8 ülke katılımcı, 7 ülke gözlemci olarak yer aldı, 25 savunma sanayi firması ile 8 kamu kurumu da görev aldı. Bin 446 personelin görevlendirildiği tatbikatta 545 araç ve 790 silah kullanıldı.

Muhabir: Sarp Özer





