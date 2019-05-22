Kırşehirli tekvandocunun turnuva başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli tekvandocu İrem Nur Demir'in, Ordu'daki Uluslararası Yıldızlar Teakwondo Turnuvası'nda bronz madalya alması kentte sevinçle karşılandı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Demir'in katıldığı turnuvada elde ettiği başarıdan mutluluk duyulduğu aktarıldı.

Kırşehir'in farklı branşlarda arka arkaya başarılar elde etmesinin gurur verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Tekvando Federasyonunun faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Tekvando turnuvası Ordu'da düzenlendi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Suriye’den yaklaşık 400 sporcu katıldı. Müsabakalarda ilimiz adına mücadele eden 47 kilogramdaki sporcumuz İrem Nur Demir üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İrem Nur Demir'i ve antrenörümüz Salim Dermir’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."