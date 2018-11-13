Kırşehirli sporcuların atletizm başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli atletlerin, Ankara'da düzenlenen "Atatürk'ü Anma" koşusunda birinci oldukları bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma koşusunda Kırşehir'i temsil eden sporcular Urkuş Işık ve Fatmanur Turhan'ın branşlarında Türkiye birincisi olduğu belirtildi.

Ankara Hipodromunda Atatürk'ü Anma koşusuna küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 525 atletin katıldığı aktarılan açıklamada, koşu müsabakalarında Kırşehir'i temsil eden sporculardan yıldız kızlar kategorisinde Fatmanur Turhan, genç kızlar kategorisinde de Urkuş Işık'ın biriciliği elde etmesinin kentte sevinçle karşılandığı bildirildi.

Küçük kızlarda ise Kırşehir'den Sevim Demirbaş'ın Türkiye altıncılığını elde ettiği kaydedildi.







