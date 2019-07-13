Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

KIRŞEHİR (AA) - Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kırşehirli sporcu Senem Çelik, şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minikler ve Genç Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Amasya'da düzenlendi.

Grup müsabakalarının ardından çeyrek ve yarı finalde rakipleri mağlup eden Kırşehirli sporcu Senem Çelik, final maçında Samsunlu rakibini de yenerek Üst Miniklerde Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı şampiyonada mücadele eden diğer Kırşehirli sporcu Duygu Saygılı ise İstanbullu rakibini yenerek Genç Bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye şampiyonu Senem Çelik ve Türkiye üçüncüsü Duygu Saygılı ile boks antrenörleri Alican Şahin, Hasan Öztürk ve Mehmet Dalbudak'ı tebrik ederek, başarılar diledi.