Kırşehirli okçu milli takımda

KIRŞEHİR (AA) - Okçuluk milli takımına seçilen Kırşehirli sporcu Çağrı Dağdeviren'in Okçuluk Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehirli sporcu Çağrı Dağdeviren'in Yunanistan'ın Patras şehrinde yapılacak olan şampiyonaya gitmeye hak kazandığı belirtildi.

31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Gençler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Dağdeviren'in 685 puan alarak milli takıma girmeye hak kazandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli takıma girmeye hak kazanan sporcumuz Çağrı Dağdeviren, Yunanistan'ın Patras şehrinde yapılacak olan Okçuluk Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi milli forma ile temsil edecek. Sporcumuz Çağı Dağdeviren Okçuluk branşında önemli kulüplerden olan Bozoklar, Okçular Vafkı ve Demka Okçuluk gibi en gözde kulüplerden sporcular ile adeta kafa kafaya yarışarak mücadele etti. Milli takıma seçilen sporcumuz, Okçuluk Gençler Avrupa Şampiyonasında bizleri gururlandıracaktır. Kırşehir'de okçuluk branşında bir ilki gerçekleştirecek olan sporcumuz Çağrı Dağdeviren'i tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."