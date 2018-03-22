Kırşehirli öğrencilerden Mehmetçik'e selam

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğrenciler, "Ahiler Diyarından Mehmet’ime Selam Olsun" etkinliği kapsamında askerlere resim, şiir ve mektup yolladı.

Mucur Gençlik Merkezinin koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulunun düzenlediği etkinlikte öğrenciler, askerlere resimler yaptı, şiir ve mektup yazdı.

Gençlik lideri Rıfat Yıldırım, etkinlikle ilgili şunları söyledi.

"Mehmetçiklerimizin moral ve motivasyonunu artırmak istedik. Mucur ilçemizde gençlerimiz, milletimizin yanında ve dualarında olduklarını Mehmetçiklerimize hissettirmek, milletimizin bir, beraber ve kocaman bir bütün olduğunu göstermek istedik. Ortaya çıkan eserlerle gençlerin ve gönüllülerin projemizin amacına uygun çalışmalar yaptığını gördük. Gençlerimizin duygu ve düşüncelerini yansıtan çalışmalarını, emanetlerini sahiplerine ulaştıracağız. Projeye katılan ve katkı sağlayan bütün öğrencilere, gençlere, öğretmenlerimize teşekkür ederiz."

Öğrencilerin şiir, resim ve mektupları, Afrin'de görev alan askerlere ulaştırılmak üzere postaya verildi.