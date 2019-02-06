Kırşehirli karateciler 11 madalya kazandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakalarında Kırşehirli sporcular 11 madalya kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Belediye Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 22 ilden 985 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular derece almak için ter döktü.

Kırşehirli karateciler Merve Mina Bozkurt, Sude Varol, Ahmet Can Özdemir, Arda Kurt, Furkan Çakır ve Serkan Gündem altın, Beyza Nur Can, Ahmet Atik Aslan, Arda Beygo, Yunus Uğurlu ve Enes Uğurlu bronz madalya kazandı.