Kırşehirli güreşçiler Türkiye finallerinde

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının Okul Sporları faaliyet programında yer alan Gençler Serbest ve Grekoromen Stil Güreş Grup Müsabakalarında mücadele eden Kırşehirli 4 sporcunun Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Gençler Serbest ve Grekoromen Stil Güreş Grup Müsabakalarına Kırşehirli sporcular da katıldı.

Müsabakalarında serbest stilde 92 kilogramda Hasan Pınar ve 97 kilogramda Özdemir Gökalp üçüncü, grekoromen stilde 82 kilogramda Alper Kılıç ve 130 kilogramda Toygar İnce de üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kırşehirli sporcular Hasan Pınar, Özdemir Gökalp, Alper Kılıç ve Toygar İnce elde ettikleri derecelerin ardından Elazığ’da yapılacak gençler serbest ve grekoromen stil müsabakası Türkiye finallerinde Kırşehir'i temsil edecek.