Kırşehirli gençler Amasya ve Nevşehir'i gezdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 'Şehirler Kültürler ve Yörelerimiz' projesi kapsamında Amasya ve Nevşehir gezisi düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin illeri daha yakından tanımaları, buralarda yaşayan akranlarıyla tanışmaları ve gençler arasında diyaloğun arttırılması amacıyla 'Şehirler Kültürler ve Yörelerimiz' projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Akpınar, Akçakent, Çiçekdağı ilçeleri ile Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Yurdu öğrencilerine yönelik Amasya gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında Amasya Gençlik Merkezi, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Minyatür Amasya, Kral Kaya Mezarları, Açık Hava Müzesi, Saraydüzü Kışla Binası, El Sanatları Müzesi ziyaret edildi.

Boztepe Lisesi ve Kırşehir Hayriye Kımçak Anadolu Lisesinden öğrenciler için ise Nevşehir gezisi yapıldı. Gençler, gezi güzergahındaki şehrin tarihi, kültürel, coğrafi ve manevi değerleri hakkında bilgilere sahip oldu. Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ve Müzesi, Avanos çömlekçileri ve çömlek yapımı, Paşabağlar ve Zelve Peribacaları, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Güvercinlik Panorama Mevki ve Uçhisar Kalesi gezildi.

Gezi programları ile Amasya ve Nevşehir'in tarihi ve turistik alanları öğrencilere tanıtılarak, şehirlerin kültürü ve değerleri yansıtıldı.





