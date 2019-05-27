Kırşehirli atlet yine şampiyonluğa koştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli atlet İsmail Tekbıçak, Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinde yaş ve kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak sevinç yaşattı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinin İzmir'de yapıldığı ifade edildi.

25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinde Kırşehir adına yarışan İsmail Tekbıçak'ın birinci olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"U-20 erkeklerde İsmail Tekbıçak, 2019 sezonunda bir kez daha zirveye çıktı. Salonun en başarılı ismi olan sporcumuz İsmail, 6084 puan yaparak U-20 dekatlon yarışmasında tüm zamanlar listesinde 6000 puanın üzerine çıkan altıncı Türk atlet olarak kayıtlara geçti. Ayrıca sporcumuz İsmail Tekbıçak 2-3 Temmuz 2019 tarihinde Romanya'da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonasında Ay Yıldızlı Millî Takım forması ile ülkemizi ve ilimiz Kırşehir'i temsil edecek."

Başarılı sporcunun antrenörü Ziya Kaya da İsmail Tekbıçak'ın kendi alanında gelecek vaat eden sayılı sporcular arasında yer aldığını belirtti.



