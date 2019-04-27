KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 faaliyet programına göre Mersin'de yapılan yarışmada Kırşehirli atlet altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından sporun yaygınlaştırılması, yetenekli sporcuların kazanılması amacıyla "Komple Atlet Ligi 1. Kademe ve Olimpik Yarışmaları" Mersin'de gerçekleştirildi.

Mersin Nevin Yanıt Atletizm kompleksinde düzenlenen müsabakalara Kırşehir'i temsil eden sporcu İsmail Tekbıçak ve çok sayıda sporcu katıldı.

Komple Atlet Ligi 1. Etap yarışması U-20 kategorisinde 5 bin 868 puanla birinci olan Tekbıçak, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, İsmail Tekbıçak'ı ve Antrenörü Ziya Kaya'yı Komple Atlet Ligi 1. Etap yarışmasında elde ettikleri başarı nedeniyle tebrik etti.