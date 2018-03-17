Kırşehir'in ilçelerine yapılacak yatırımlar

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Mucur ilçesine 25 yataklı hastane ve yeni adliye binası yapılacağını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur ilçesine yapılacak 25 yataklı hastanenin Kırşehir-Kayseri karayolu güzergahına yapılacağını belirtti.

Mucur'a yapılacak yeni hastane ile önemli bir ihtiyacın karşılanacağını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Eski karayolları şeflik binasının olduğu 17 bin metrekare alana sahip arsa üzerinde yapılacak 25 yataklı hastanenin yanına, bir de Mucur adliye binası yapacağız. Arsanın üzerindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) haczi ve karayolları şerhleri tamamen kaldırılmıştır. Kısa süre içinde de arsamız Adalet ve Sağlık bakanlıklarına devir ve tahsisi yapılarak, ihalesi sureci ve inşaatlarımız da başlayacaktır. Yatırımların oluşmasında yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e, SGK Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlıya, TCK 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok’a teşekkür ediyoruz."