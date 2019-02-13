Kırşehir'in içilebilir suya sahip kaplıcalarına ilgi artıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Peribacalarıyla ünlü Kapadokya ve Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na yakınlık avantajlarına sahip Kırşehir'de, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen içilebilir özellikli jeotermal su kaynaklarına sahip kaplıcalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehir merkezinde termal su imkanına sahip olması özelliği nedeniyle "termal şehir" olarak adlandırılan Kırşehir'in kaplıca suyu, içilebilir özelliğiyle dikkati çekiyor. Kent merkezindeki otellerde termal havuzların yanı sıra kaplıca suyunun aktığı çeşmeler bulunuyor.

Kentin termal zenginliğinin, Kapadokya ve Erciyes turlarına dahil edilebilmesi ve bu potansiyelin daha çok kişi tarafından keşfedilmesi için tur operatörleriyle görüşmeler devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile büyük otellerin yöneticileri, düzenledikleri farklı toplantılar ve gezilerle kentin jeotermal özelliklerini tur operatörlerine tanıtıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Kırşehir'deki çoğunluğu termal özellikli olan otellerde 1290'ı yabancı 69 bin 68 kişi konakladı. Ağırlıklı olarak Terme bölgesinde bulunan termal oteller, yüzde 70'in üzerinde doluluk oranıyla geçen yılı tamamladı. Kent merkezindeki otellerde 15 günlük yarı yıl tatilinde de 6 bin 784 turist termal kaplıca suyundan faydalandı.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, jeotermal potansiyel bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunu, Kırşehir'in de önemli bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Kırşehir'in bu değerini geliştirmek ve daha çok kişinin keşfetmesini sağlamak amacıyla farklı projeler uyguladıklarını dile getiren Bahçeci, şöyle devam etti:

"Bu süreçte termal suyla ısınan tenis kortları, jeotermal konut ısıtmaları projelerini hayata geçirdik. Termal Şelale Parkı'nı açtık. Üniversitemizin kampüsünde bitmek üzere olan termal suyun kullanılacağı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi var. Özel ve nitelikli bir proje olacak Termal Aquapark projesini hazırlıyoruz. Termal hamam projemiz var. Termal kerpiç butik oteller projemizi hayata geçireceğiz. Şehir merkezinde bulunan Kazankaya bölgesinde, otantik ve içinde termal su olan kerpiç evler tedavi ve turizm amaçlı kullanılabilecek. Bu termal yatırımların hayata geçmesiyle Kırşehir, daha fazla yerli ve yabancı turist alan bir şehir olacak."

Kırşehir'in turizm destinasyonu açısından Kapadokya ve Erciyes'e yakınlığı nedeniyle önemli avantajlara sahip olduğuna işaret eden Bahçeci, "Kırşehir turizm destinasyonu açısından da son derece önemli ve ilgi çeken bir noktada. Yanı başımızda Kapadokya var, Kapadokya'ya gelen turistler, buraya Kırşehir'e de uğrayacaklardır, turlara da dahil edeceklerdir." diye konuştu.

- İçilebilen termal su

Kentin en büyük termal otelinin, termal ve SPA sorumlusu Tuba Bahadın da Kırşehir'in termal suyunun Avrupa ve Türkiye'de çok az bulunan bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bu suyun içilebilir olması nedeniyle hekimlerin kontrolünde havuzların kenarlarına özel çeşmeler de yaptırıldığını anlatan Bahadın, bu potansiyelin değerini bilenlerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otelimiz 600'ün üzerinde misafir ağırlayabiliyor. Yarıyıl tatilinde ciddi yoğunluk oldu. Özellikle termal su için gelenler çocukların tatil dönemleri olmasının yanı sıra kendilerini de dinlendirme amacıyla da geldi. Havuzlarımızın kenarlarında kaplıca suları için çeşmelerimiz mevcut. Termal suyun bir diğer faydası ise yorgunlukları gidermesi, negatif ve psikolojik rahatsızlıkları da gidermesidir. 2 hafta boyunca tamamen doluyduk, rezervasyon alamadık. Misafirlerimizin tamamı termal suyu kullanmak için gelmişlerdi."

İstanbul'dan tatil için Kırşehir'deki otele gelen Sadullah Küçük de ailesi ve çocuklarıyla termal kaplıca suyundan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yıl Afyonkarahisar'a gittiklerini, bu yıl ise internetten gördükleri Kırşehir'in termal suyunu tercih ettiklerini vurgulayan Küçük, çocuklarının da havuzlara verilen 42 derecedeki suyu beğendiklerini dile getirdi.