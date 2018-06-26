Kırşehir’in Bosna Hersek’te yaptırdığı cami hızla yükseliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Bosna Hersek’te yaptırılan Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi'nin inşaatının hızla devam ettiğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'teki "kardeş şehirleri" Olova'da, geçen yıl kasım ayında Ahi Evran-ı Veli Kırşehir adıyla yaptıracakları caminin temelini attıklarını hatırlattı.

Caminin bin 520 metrekare alanda 400 kişi kapasiteli olarak yaptırıldığını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kardeş şehrimiz olan Bosna-Hersek’in Olova kentine 'Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi' adını verdiğimiz caminin inşaatı hızla devam ediyor. Bosnalı kardeşlerimizin inancı, Ahi Evran camisinin minarelerinden yükselen ezanlara karışacak. Bir zamanlar yıkılan binlerce camiden ezan sesi duyulmasa da bu topraklarda ezanlar susmayacaktır. Türk halkı, Boşnak kardeşlerini gerçekten çok seviyor. İslam'ın barış ve doğrunun dini olduğunu, camilerin ise inananlar için yeryüzünde yapılan Allah'ın evleri olduğunu unutmuyoruz. Bosna Hersek'te sadece camilerin değil, farklı merkezlerin de inşa edilmesi gerekiyor, bu anlamda yardımlarımız devam edecektir."