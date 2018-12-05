Kırşehir'in 50 yıllık altyapı sorunu çözüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, alt yapıya 100 trilyon harcayarak, Kırşehir'in 50 yıllık sorununu çözdüklerini ve kenti 2071 yılı hedeflerine hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 14 mahallesinde yıllardır bekleyen ve çözülemeyen birçok problemi çözüme kavuşturduklarını, en önemli sorunlardan olan alt yapı sorununu bitirdiklerini belirtti.

Kırşehir'in ihtiyacı olan projeleri belirleyip, kentte kalıcı hizmetler yaptıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde altyapı içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları bitti. Böylece şehrin hayat damarlarını çağın gereklerine göre yeniden inşa ettik. Alt yapıya 100 trilyon lira harcayarak, Kırşehir'in 50 yıllık alt yapın sorununu çözdük ve kenti 2071 yılı hedeflerine hazır hale getirmiş olduk.

Bu şehir hepimizin, bu şehre taş taş üzerine konduysa, bu geleceğe konmuş bir taştır. Kimin koyduğundan ziyade konan taşların güzelliğini yaşamak gerekir. Sonuçta ortak paydamız Kırşehir. Farklı düşünceler olabilir ama bizim ortak paydamız Kırşehir. Geride bıraktığımız dokuz buçuk yılda, verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirirken, Kırşehir'e gerçek manada kalıcı eserler kazandırdık."