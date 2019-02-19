"Kırşehir'i gönül belediyeciliği ile çok daha ileriye taşıyacağız"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, kenti gönül belediyeciliği ile çok daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, farklı mahallelerde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hazırladıkları 41 yeni proje ile ilgili bilgi veriyor.

Ziyaretlerde konuşan Bahçeci, geçen 10 yılda tüm çalışmalarını vatandaşlarla istişare ederek yaptıklarını, bundan sonra da aynı anlayışa devam edeceklerini ifade etti.

"Memleket işi gönül işi" diyerek ziyaretleri sürdürdüklerini vurulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her yerde bizleri samimiyetle karşılayan, bağrına basan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Geleceğin güçlü Kırşehir'i için canla başla, hep birlikte çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Kırşehir için ekibimizle hep birlikte çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katarak şehrimizin geleceği için projeler üretiyoruz. Hayatı kolaylaştıracak 41 dev vizyon projelerimizle Kırşehirimizin geleceğine emin adımlarla, gönüller yaparak ilerleyeceğiz. Kırşehir'i gönül belediyeciliği ile hep birlikte çok daha ileriye taşıyacağız. Kırşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık."