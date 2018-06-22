"Kırşehir'e yeni yatırımlar yapacağız"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehrin gelişmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yeni yatırımların yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan ile farklı mahallelerdeki seçim çalışmalarına katıldı.

Mahalle mitinginde konuşan Bahçeci, AK Parti'den seçilecek iki milletvekiliyle daha çok yatırım yapılması için Ankara'da gayret göstereceklerini ifade etti.

Adaylardan Mustafa Kendirli'nin başarılı bir şekilde il başkanlığı yaptığını, eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın da Ankara'da 20 yıllık bürokrasi tecrübesi bulunduğunu vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Mustafa bey başarılı bir şekilde il başkanlığımızı yaptı.Recep Tayyip Erdoğan ödül olarak birinci sıraya koydu. Necmettin bey de 20 yıldır bürokrasinin içerisinde. Tayyip Erdoğan’ın yanında çalıştı, Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun danışmanlığını yaptı. 4 yıldır da Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü. Tüm odaların bağlı olduğu genel müdür. İnşallah Ankara’yı çok iyi bilen bir milletvekilimiz, Kırşehir’i çok iyi bilen bir milletvekilimiz omuz omuza verecekler size hizmet edecekler. Sizlerden ricamız bu meseleye sahip çıkın. Bu meseleye dört elle sarılalım. Önümüzde kısa bir zaman var. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim."

Bahçeci, Petlas Lastik Fabikasının bulunduğu alana organize sanayi bölgesini götüreceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırşehir’e yeni fabrikalar yapılacak. Kırşehir istihdam alanı daha çok artacak. Öğrenci sayımız 20 bin oldu, 7 bin öğrenci ile başladık. Üniversitemizde 800 tane hoca var. 500 yakın idari personel var. Bizim işimiz bunları yapmak. Sizin desteklerinizle. iki tane pırıl,pırıl milletvekili adayımız var. 24 Haziran'da sizler meclise göndereceksiniz. 25 Haziran’da bismillah diyeceğiz iki tane pırıl pırıl milletvekilini yanımıza alacağız, bekleyen işlerimizi hızlı bir şekilde girişeceğiz. Muhalefetten milletvekili seçsek 25 Haziran'da ne yapacak. Bizlere hiçbir katkı sağlamayacak. Biz particilik yapacak zamanda değiliz. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Bizim işe ihtiyacımız var. Kırşehir'e yeni yatırımlar yapacağız."