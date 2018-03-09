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Kırşehir'e yeni kütüphane

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde kütüphane açtı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kütüphane kültür merkezinin zemin katında hizmete girdi.Kültür ve Sanat Merkezi Kütüphanesinin...

09 Mart 2018 Cuma 16:06
Kırşehir'e yeni kütüphane
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde kütüphane açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kütüphane kültür merkezinin zemin katında hizmete girdi.

Kültür ve Sanat Merkezi Kütüphanesinin raflarında birbirinden farklı süreli yayınlar ve öğrencilerin faydalanabileceği kitaplar yer alıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kütüphanenin haftanın her günü vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vereceğini ifade etti.

Öğrencilerin, bilgisayarların da yer aldığı kütüphanenin rahat ortamında ders çalışma imkanı da bulabileceklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde kütüphanemiz hizmete girdi. Kütüphanemizde geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlık ön planda tutuldu. Raflarında birbirinden farklı süreli yayınlarımız bulunuyor. Bilgiye kolay erişim için bilgisayarlar da mevcut. Yeni modern ve konforlu yapısıyla göz dolduran kütüphanemiz, haftanın 7 günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir BelediyesiKütüphane
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