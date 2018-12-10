KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni dönemde Kırşehir'e yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'i 10 yıllık süreçte çok önemli noktalara getirdiklerini belirterek, şehrin altyapı ve üstyapı problemlerini bitirdikleri dile getirdi.

Yeni dönemde daha güzel bir Kırşehir için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz gün verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşıyor ve kararlılıkla önümüzdeki dönemlerde de devam eden projelerin yanı sıra yeni projeleri de Kırşehirlilerin hizmetine sunacağız. Göreve geldiğimiz günden beri şehrin en önemli sorunu olan altyapıda köklü çözüm getirerek, yeni su depoları ve projeleriyle Kırşehir’in içme suyunu çözüme kavuşturduk.

Devam eden projeleri tamamlayıp Kırşehir’e yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. En önemli projelerimiz arasında yer alan ve birinci etabı hizmete açılan Ahi Evran Külliyesini ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise yapımı sürdürülen projeleri de tamamlayarak Kırşehir halkının hizmetine sunacağız. Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, 'Halka hizmet Hakka hizmettir' felsefesiyle var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz."