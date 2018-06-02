Kırşehir'e yeni aile yaşam merkezi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Bağbaşı Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi inşaatını inceledi.

Binanın yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda 4 kattan oluşacağını ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Aile Yaşam Merkezinde açılacak kurslar ile vatandaşlara önemli hizmetler verilecek, farklı spor branşlarındaki eğitimlerin daha rahat uygulanması sağlanacak. TOKİ Bağbaşı son etabı hızla devam ediyor. Aile Yaşam Merkezi Kırşehir'imiz için son derece önemli bir bina olacak. Yaşam Merkezi TOKİ tarafından yapıldıktan sonra belediyemize devir edilecek. Binanın bodrum katında yüzme havuzu olacak. Fitness, aerobik, güzellik merkezi, bakım merkezleri, giyinme soyunma odaları olacak. Giriş katında kafeteryası, üst katında ise sınıf ve derslikler olacak. Bağbaşı Mahallesi Kırşehir’in üniversiteye yakınlığı sebebi ile üniversitenin kullanabileceği çok önemli bir merkez haline gelecek. Özellikle hanımlar yüzme dersi alabilecek. Yine burada farklı ve özel spor alanlarında açacağımız kurslarla burası inşallah çok güzel bir hizmet verecek. Bina bize teslim edilecek ardından kısa sürede tefrişini yaparak inşallah Kırşehirlilerin hizmetine sunacağız."