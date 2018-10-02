Kırşehir'e TANAP'tan yeni ambulans

KIRŞEHİR (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım programları kapsamında Kırşehir'e bir ambulans gönderildiği bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamada, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında boru hattı güzergahında yer alan Kırşehir'e gönderilen 1 tam donanımlı ambulansın İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Teslim törenine İl Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren'in yanı sıra ilgili 112 Acil Sağlık İstasyon görevlilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TANAP'tan gönderilen ambulans araç filomuza katıldı, kısa sürede hizmet vermeye başlayacaktır. Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak yeni ambulansla birlikte 2 arazi tipi, 1 yoğun bakım, 1 çoklu ve 26 normal ambulans olmak üzere ilimizde toplamda 30 ambulans vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."