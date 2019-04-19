Kırşehir'e süs bitkileri organize üretim bölgeleri talebi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret eden tohum ve süs bitkisi ürecileri, organize üretim bölgeleri kurulması için yer tahsisi talebinde bulundu.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akcan ve Dündar, Türkiye genelindeki tohumculuk ve süs bitkisi üretimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dündar, süs bitkileri başta olmak üzere organize üretim bölgeleri kurulması için yer tahsis talebinde de bulundu.

Vali Akın da, Kırşehir’in tohum, süs bitkileri, fidan ve fide üretimi ile seracılık yatırımları için çok uygun olduğunu ifade ederek, valilik olarak bu konulardaki projeleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'de tohumculuk alanında önemli mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektöründe etkin stratejiler geliştirerek üretimin, üründen alınan verimin ve ihracatın artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bulunduğu coğrafya ve farklı iklim özellikleriyle süs bitkisi üretimi açısından son derece uygun olan ülkemizde Süs Bitkileri Üreticileri Birliği süs bitkisi üreticilerini temsil eden tek kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüdür. Bu tür kuruluşlar, üyeler arasında dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Bu vesileyle, her iki başkanımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."







