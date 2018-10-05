KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'e yürütülen başarılı emzirme uygulamaları nedeniyle "Bebek Dostu Altın İl" ödülü verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkooğlu ve birim çalışanları Ankara'da düzenlenen törende "Bebek Dostu Altın İl" ödülünü, Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter'den aldı.

Türkoğlu, törende konuşan İlter'in Kırşehir'de yapılan çalışmalardan dolayı Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nü tebrik ettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının 2008 yılından itibaren anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve ölümlerin önlenmesi amacıyla bu uygulamayı sürdürdüğüne işaret eden Türkoğlu, diğer çocuk sağlığı programlarıyla ‘"Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"na devam ettiğini kaydetti.