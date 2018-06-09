Kırşehir'e 9 yılda 722 milyon liralık yatırım

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kente 9 yılda 722 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana katı atık depolama, su arıtma tesisleri, kapalı pazar yeri, Cacabey meydanı, Kent Park başta olmak üzere 57 projeyi tamamladıklarını belirtti.

Kentte tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlara da değinen Bahçeci, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Toplamda 722 milyon yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde de Kırşehir ana ishale hattı ve şehir içme suyu projesini hizmete açtık. Kentte yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla su kaynaklarımız yeniledik. Yeni 5 kuyuyu devreye aldık. Hesaplamalarımıza göre 2048 yılına kadar Kırşehir’imizin artık su ihtiyacı kalmadı. Proje kapsamında 49 bin metre içme suyumuzun hattımızın tamamını yeniledik. 3 su deposu inşaa ettik. 3 mevcut depomuzu revize ettik.

Yıllardır şikayet edilen sudaki kireç problemi için de iki kireçten arıtma projesinin temelini atacağız. Öte yandan kısa süre önce de İller Bankası ile yürüttüğümüz yaklaşık 63 trilyonluk yatırımla asbest borulardan kurtulmuştuk. 169 bin metre içme suyu boru hattımızı yeniledik. Bütün şebekemizi tek merkezden kontrol edebilmek için SCADA sistemine de geçmiş olduk. Kırşehir'e her zaman daha güzel hizmetler vermek istiyoruz."