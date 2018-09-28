Kırşehir'e 1 milyon 200 bin fidan dikilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent genelinde 10 bin dönümlük araziye 1 milyon 200 bin fidan dikileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Kırşehir Orman İşletme İl Müdürü Reşat Karaca'yı ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent genelinde yürütülen faaliyetler ve ağaçlandırma çalışmalarının mevcut durumunu öğrenen Akın, kurum personelinin kaçak ağaç kesimi, fidan dikimi, orman yangınlarına karşı tedbir alma, orman kaynaklarını koruma gibi önemli görevler üstlendiğini aktardı.

Kırşehir'deki ormanlık alanların genişletilmesi adına yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, desteklediklerini de vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"2018 yılı sonunda, yağışların başlaması ile birlikte kent genelinde 10 bin dönümlük araziye yaklaşık 1 milyon 200 bin fidan dikeceğiz. Bu ağaçlardan 55 bini ceviz, badem, mahlep, iğde gibi gelir getirici ağaç olacak. Orman İşletme tarafından köylerimize dikilecek bu ağaçlar, 1-2 yıl sonra vatandaşlarımıza dağıtılacak. Amacımız daha yeşil, daha temiz, havasıyla daha yaşanabilir bir Kırşehir'dir. Kırşehir'in her bölgesinde ağaç sayısının artması ve yeşil alanların çoğalmasını amaçlıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü personelimizin de bu anlayışla hizmet ettiğine inancım tamdır."