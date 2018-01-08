Kırşehir'den kısa kısa

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müracaatlarının oluşturduğu yoğunluk nedeniyle çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Şinasi Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müracaatları için mesai saatlerinde 31 Ekim 2018'e kadar olan dönem için düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Düzenlemenin il müdürlüğünün yanı sıra ilçe müdürlüklerini de kapsadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müracaatları için 31 Ekim 2018'e kadar resmi tatiller hariç hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arası ilimiz geneli İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

- TSO'da bilgi güvenliği ve inovasyonu eğitimi

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Konferans Salonunda, Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğiyle oda personeline bilgi güvenliği ve inovasyonu eğitimi verildiği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programları, Uluslararası Yönetim Sistemleri ve Çağdaş Oda Çağdaş Kırşehir projeleri kapsamında, oda personeline yönelik bilgi güvenliği ve inovasyonu eğitimi düzenlendi.

Eğitimde İnovasyon Yönetim Danışmanı Müjgan Çetin, katılımcılara bilgi güvenliği, inovasyon, yönetim sistemleri, yönetim standartları ve yönetim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.