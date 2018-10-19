Kırşehir'den Japonya'ya elektronik kart ihracatı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den, Japonya'ya elektronik kart ihraç edildi.

Kentte faaliyet gösteren elektronik izleme sistemleri yatırımları yapan bir firma, Japonya'ya ilk parti ürünün satışını gerçekleştirdi.

Otomasyon, yazılım ve medya şirketinin genel müdürü Sait Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içindeki satışlarının ardından Japonya'daki bir firmaya numune gönderdiklerini, ilgi görmesi üzerine de dış satım yaptıklarını belirtti.

İstanbul'daki atölyelerinde ürettikleri elektronik kartın ilgi gördüğünü ve farklı ülkelerle görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Elektronik izleme sistemlerine yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladık. Piyasadaki birçok ürünü inceledik ve en az onlar kadar iyi bir ürün yapma hedefiyle bu yola çıktık. Genellikle yurt dışından alınan bu ürünleri Türkiye'de ürettiğimizden dolayı döviz kurları sebebiyle çok avantajlı konuma geldik. Bundan dolayı hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok firma ile de görüşme halindeyiz.

İlk yaptığımız MedIOEx ürünün 2. Versiyonunu da ürettik ve satışa hazır hale getirdik. Daha basit kullanımlar için ise MiniIOEx endüstriyel elektronik kartımızı 3G ve LTE şebekelerine uygun hale getirdik. Bu sayede müşterilerimiz internet veya wireless imkanı olmayan yerlerde sim kartlarını takarak endüstriyel tesislerini anlık olarak izleyebiliyorlar."

Elektroniğin kalbi Japonya'daki bir firmaya 6 elektronik kart satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Yanık, hedeflerinin ARGE faaliyetlerini arttırmak olduğunu kaydetti.







